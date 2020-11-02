Жидкость Thetford Акваринз 1,5Л

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|Бренд
|Noname
|Тип товара
Жидкость для биотуалета Aqua Kem Rinse Plus - важная составляющая для комфортного и беспроблемного использования любого биотуалета Thetford. Она используется в верхнем баке биотуалета (со смывной водой).
Aqua Kem Rinse Plus помогает поддерживать свежесть воды в верхнем бачке. Устраняет газообразование, возникающее в процессе разложения отходов, и ароматизирует воздух. При смыве она образует защитную пленку на поверхности унитаза, что облегчает каждый последующий смыв. Является экологически чистой.
Проще говоря, мы получаем возможность сохранения свежести воды в верхнем бачке в течение длительного периода. Уменьшаем трату сил на поддержание туалета в чистоте. Экономим воду на слив, а, следовательно, и ресурс нижнего бака. Делаем использование биотуалета более приятным.
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