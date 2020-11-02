Жидкость Thetford АкваКемГрин 1,5л

Жидкость Thetford Aqua Kem Green 1,5 л предназначена для биотуалетов Тетфорд. Нижняя часть биотуалета представляет собой приемник отходов, куда заливается дезодорирующая жидкость. Благодаря применению специального раствора, происходит расщепление твердых отходов, а также используемой туалетной бумаги.

Преимуществом данного средства является надежное избавление от неприятных запахов. Отработанный раствор легко удаляется из принимающего резервуара. Достаточно просто снять нижний уровень конструкции, повернуть патрубок вверх и слить жидкость в место утилизации.

Отработанную жидкость можно сливать в почву, не причиняя вреда растениям, т.к. в химический состав раствора не входят вредные формальдегидные соединения.

Все туалетные жидкости фирмы «Thetford» прошли тестирование и сертифицированы на экологическую безопасность. Состоят из органических солей.

Данная жидкость считается экологичной, ее можно выливать прямо в грядки, или в компостные ямы.