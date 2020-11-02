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Зарядное Устройство Сонар Рыболов 10А Для Тяговых Аккумуляторов (Зу 207 03R 10 А)

Артикул: 90144
  • Зарядное устройство СОНАР Рыболов 10А для тяговых аккумуляторов (ЗУ 207.03R 10 А) - фото 1
  • Зарядное устройство СОНАР Рыболов 10А для тяговых аккумуляторов (ЗУ 207.03R 10 А) - фото 2
Зарядное устройство СОНАР Рыболов 10А для тяговых аккумуляторов (ЗУ 207.03R 10 А) - фото 1
Зарядное устройство СОНАР Рыболов 10А для тяговых аккумуляторов (ЗУ 207.03R 10 А) - фото 2
2 110 руб. 
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+ 57 КэтКоинов
Артикул: 90144
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендСОНАР
Тип товараЗарядное устройство
Вес, кг0.6
Высота, см9
Длина, см20
Ширина, см12
Для аккумуляторных батарей и тяговых аккумуляторов


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Самовывоз невозможен
Зарядное Устройство Сонар Рыболов 10А Для Тяговых Аккумуляторов (Зу 207 03R 10 А) – стоимость товара 2110 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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