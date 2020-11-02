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Полка Milardo Amur AMUSMG0M44

Артикул: 89196
  • Полка Milardo Amur AMUSMG0M44 - фото 1
  • Полка Milardo Amur AMUSMG0M44 - фото 2
Полка Milardo Amur AMUSMG0M44 - фото 1
Полка Milardo Amur AMUSMG0M44 - фото 2
1 840 руб. 

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1 710 руб. 

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Артикул: 89196
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 3 года
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Коллекция Amur
filter_noneТовар входит в коллекцию Amur
БрендMilardo
Тип товараПолочки
Исполнениестекло
Установка (монтаж)подвесной
Длина, см52
Ширина, см13.8
Высота, см4.8
Вес, кг1.32
Полка Milardo. Материал: стекло. Установка: настенная.


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Полка Milardo Amur AMUSMG0M44 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1840 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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