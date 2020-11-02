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Коврик для ванной комнаты Iddis Green Blossom 471C712i12

Артикул: 89113
Коврик для ванной комнаты Iddis Green Blossom 471C712i12
1 590 руб. 
3 180 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 89113
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендIddis
Тип товараКоврик в ванную
Материалхлопок
Длина, см120
Ширина, см70
Высота, см2
Вес, кг1,5
Материал-хлопок. Антискользящая основа HotMelt. Обработка оверлоком. Возможно использование на полу с подогревом. Возможна стирка в стиральной машине.


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Коврик для ванной комнаты Iddis Green Blossom 471C712i12 - этот товар вы можете купить по цене 1590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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