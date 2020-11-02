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Лейка для душа Milardo 1401F68M18

Артикул: 88488
Лейка для душа Milardo 1401F68M18
340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 88488
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Коллекция Hand Shower
filter_noneТовар входит в коллекцию Hand Shower
БрендMilardo
Тип товараДушевая лейка
Диаметр лейки68 мм
Кол-во режимов лейки1
Вес, кг0.2
Высота, см3.5
Длина, см20
МатериалABS-пластик
Подсветканет
Стильсовременный
Страна бренда Россия
Формакруг
Цветхром
Ширина, см6.8
Лейки для душа. Материал ABS-пластик. Покрытие многослойное стойкое к истиранию никель-хромовое. 1 режим Spray.


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