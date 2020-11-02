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Полотенцедержатель Milardo Bering BE021MI

Артикул: 88424
Полотенцедержатель Milardo Bering BE021MI
900 руб. 
1 800 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 88424
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Bering
filter_noneТовар входит в коллекцию Bering
БрендMilardo
Тип товараПолотенцедержатели
Исполнениелатунь
Установка (монтаж)подвесной
Длина, см64
Ширина, см9
Высота, см7.5
Вес, кг0.77
Полотенцедержатель Milardo. Материал: латунь. Установка: настенная.


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Полотенцедержатель Milardo Bering BE021MI - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 900 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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