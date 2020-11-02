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Жилет Sm 00004061 (32/34), Детский Сигнальный

Артикул: 86886
Жилет сигнальный SM 00004061 (32/34), детский
350 руб. 
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Артикул: 86886
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендСпортивные Мастерские
Тип товараЖилет сигнальный
Наличие кармановнет
Тип застежкилипучка
Наличие воротанет
ПроизводствоРоссия
Размер32/34
Свистокнет
Цветоранжевый

Жилет сигнальный SM 00004061 (32/34), детский рассчитан на самых маленьких ребятишек - от двух до пяти лет. С его помощью можно обозначить ребенка на дороге или в толпе, сделать более заметным для воспитателей детских садов, водителей и т. п. Благодаря светоотражающей ленте, ребенок становится более заметным в темноте.

Особенности:

  • Материал изготовления - Oxford 210 (полиэстер);
  • Имеет два ряда светоотражающей ленты;
  • Яркая расцветка;
  • Застежка - липучка.

Комплектация:

  • Жилет сигнальный SM 00004061 (32/34), детский;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Жилет Sm 00004061 (32/34), Детский Сигнальный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 350 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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