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Объектив Sigma AF 30mm f1.4 DC HSM Art Nikon

Артикул: 8417
  • Объектив Sigma AF 30mm f/1.4 DC HSM Art Nikon - фото 1
  • Объектив Sigma AF 30mm f1.4 DC HSM Art Nikon - фото 2
Объектив Sigma AF 30mm f/1.4 DC HSM Art Nikon - фото 1
Объектив Sigma AF 30mm f1.4 DC HSM Art Nikon - фото 2
32 458 руб. 
40 550 руб. 
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Артикул: 8417
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSigma
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетNikon F
Внутренняя фокусировканет
Диаметр фильтра62 мм
Тип объективастандартный
Ультразвуковой приводесть
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянииf/1.40
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянииf/1.40
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм30
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм30
Стабилизатор изображениянет
Фокусное расстояниепостоянное
Вес, кг0.43

Объектив Sigma AF 30mm f|1.4 EX DC HSM принадлежит к немногочисленной группе объективов с фиксированным фокусным расстоянием, предназначенных исключительно для использования с цифровой зеркальной фототехникой. Оптическая схема объектива включает элементы из низкодисперсионного стекла и асферические линзы. Минимальная дистанция фокусировки 40 см. При любой дистанции фокусировки от 40 см до  бесконечности объектив Sigma AF 30mm f|1.4 EX DC HSM позволяет добиваться превосходных, резких и  контрастных снимков. Модели, оборудованные ультразвуковым мотором (HSM, Hyper  Sonic Motor), обеспечивают быструю и тихую автофокусировку, с сохранением  возможности ручной фокусировки.



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Самовывоз невозможен
Объектив Sigma AF 30mm f1.4 DC HSM Art Nikon – стоимость товара 32458 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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