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Объектив Sigma AF 17-70mm f2.8-4 DC Macro OS HSM Canon

(1)
Артикул: 8407
  • Объектив Sigma AF 17-70mm f2.8-4 DC Macro OS HSM Canon - фото 1
  • Объектив Sigma AF 17-70mm f2.8-4 DC Macro OS HSM Canon - фото 2
  • Объектив Sigma AF 17-70mm f2.8-4 DC Macro OS HSM Canon - фото 3
  • Объектив Sigma AF 17-70mm f2.8-4 DC Macro OS HSM Canon - фото 4
  • Объектив Sigma AF 17-70mm f2.8-4 DC Macro OS HSM Canon - фото 5
  • Объектив Sigma AF 17-70mm f2.8-4 DC Macro OS HSM Canon - фото 6
Объектив Sigma AF 17-70mm f2.8-4 DC Macro OS HSM Canon - фото 1
Объектив Sigma AF 17-70mm f2.8-4 DC Macro OS HSM Canon - фото 2
Объектив Sigma AF 17-70mm f2.8-4 DC Macro OS HSM Canon - фото 3
Объектив Sigma AF 17-70mm f2.8-4 DC Macro OS HSM Canon - фото 4
Объектив Sigma AF 17-70mm f2.8-4 DC Macro OS HSM Canon - фото 5
Объектив Sigma AF 17-70mm f2.8-4 DC Macro OS HSM Canon - фото 6
37 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 8407
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БрендSigma
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетCanon EF-S
Внутренняя фокусировканет
Диаметр фильтра72 мм
Тип объективастандартный
Ультразвуковой приводесть
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянииf/4.0
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянииf/2.80
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм70
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм17
Стабилизатор изображенияесть
Фокусное расстояниепеременное
Вес, кг0.465
Разработанный как универсальный объектив на каждый день, удобный в бытовой съемке и путешествиях, он не подведет и при творческой работе. Светосила до F2.8 и широкие возможности в макросъемке найдут отклик у требовательных пользователей. Из 16 оптических элементов, применяемых в конструкции, 1 элемент из специального низкодисперсионного SLD-стекла, 2 элемента из FLD-стекла и 3 асферические линзы, одна из которых с двухсторонней асферикой. Особо можно отметить уникальное "флюоритоподобное" низкодисперсионное стекло (FLD-стекло), оптические характеристики которого почти равны флюориту. В конструкции с такими элементами почти полностью скорректированы хроматические аберрации (хроматизм увеличения и положения) во всем диапазоне фокусировки: от бесконечности и до макро. Коррекция осуществляется во всем диапазоне зумирования.


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Рейтинг: 4 на основе 1 отзывов
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31.07.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
1. Удобный для большинства ситуаций диапазон фокусных расстояний.
2. Хорошая светосила, хоть здесь и не обошлось без элемента лукавства маркетологов.
3. Наличие стабилизатора.
4. Бленда в комплекте (Canon, к примеру, блендами комплектует только L-ки, но их цена по карману не многим). И не думайте, что бленда стоит копейки - на объектив Canon, к примеру, бленда стоит около 2 тыс. руб.
5. Японская сборка (Canon бюджетные объективы собирает на Тайване) и двухлетняя гарантия.
6. Качество исполнения.
7. Главное. Соотношение цены и качества. По данному показателю у объектива почти нет конкурентов.

Недостатки:
1. Главный недостаток любого объектива SIGMA - это то, что его нужно тщательно выбирать для своего фотоаппарата. При покупке следует сразу поставить объектив на аппарат и проверить его на точность фокусировки. Мне повезло лишь со второго раза. У первого экземпляра был легкий фронт-фокус.
2. Светофильтры на 72 мм дороговаты с сравнении с 58 мм фильтрами на "китовый" объектив.
3. Обратите внимание на график разрешающей способности данного объектива. См., к примеру, здесь
http://www.lenstip.com/223.4-Lens_review-Sigma_17-70_mm_f_2.8-4.0_DC_Macro_OS_HSM_Image_resolution.html
Отсюда хорошо видно, где слукавили маркетологи, приписав объективу возможность съемки с диафрагмой 4,0 на фокусном расстоянии 70 мм. С диафрагмой 5,6 при этом результат гораздо лучше. График можно изучить, запомнить основные его черты и избегать выставления параметров съемки, делающих изображение "слабым" там, где нужно, чтобы была "звенящая

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Объектив Sigma AF 17-70mm f2.8-4 DC Macro OS HSM Canon - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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