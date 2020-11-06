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Шагомер Omron Hj-325-Eb синий

Артикул: 83225
  • Шагомер Omron Hj-325-Eb синий - фото 1
  • Шагомер Omron Hj-325-Eb синий - фото 2
Шагомер Omron Hj-325-Eb синий - фото 1
Шагомер Omron Hj-325-Eb синий - фото 2
3 130 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 83225
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендOmron
Тип товараШагомер
Шагомер Omron Hj-325-Eb, использует в работе высокоточный 3D-сенсор, предназначенный для подсчета пройденного за день расстояния в шагах и километрах, а также подсчета затраченных калорий с высокой точностью. Отличительная особенность прибора состоит в учете аэробных шагов - шагов, которые совершаются с более высокой интенсивностью в течение продолжительного периода, не менее 10 минут. Подсчет аэробных шагов показывает пользователю, активность в течение дня.

Комплектация:
  • Электронный шагомер Omron Walking Style IV (HJ-325-EB, синий)
  • Ремешок для шагомера
  • Литиевый элемент питания на 3 В типа CR2032
  • Зажим
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон


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Самовывоз невозможен
Шагомер Omron Hj-325-Eb синий - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3130 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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