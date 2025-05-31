Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU)
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Характеристики
Описание товара Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU)
Модель HEM 7121-ALRU, - это автоматический измеритель артериального давления с фиксацией манжеты на плечо, который предназначен для регулярного измерения артериального давления на дому пациентам среднего и крупного телосложения. Высокая точность измерений (предельная погрешность измерения давления не более 3 мм. рт. ст.), надежность (гарантия от производителя 5 лет и бесплатное сервисное обслуживание), расширенный, по сравнению с тонометром Omron M2 Basic, модель HEM 7116H-ARU, предыдущего поколения, набор пользовательских функций (обновленная технология интеллектуального измерения Intellisense, индикатор повышенного давления, индикатор аритмии, объем памяти на 30 результатов измерения), а также включенные в комплект поставки универсальная компрессионная Omron HEM-RML31 для рук с длиной окружности плеча от 22 до 42 см. и сетевой адаптер Omron S и невысокая цена - вот основные преимущества прибора.
Особенности и преимущества:
- Оснащен крупным жидкокристаллическим экраном, на котором отображаются все данные большими цифрами, поэтому даже людям со слабым зрением будет удобно пользоваться прибором;
- В основе работы устройства лежит система интеллектуального управления Intellisense, которая при измерении способна учитывать индивидуальные способности организма;
- Проводит измерения артериального давления в диапазоне 0-299 мм рт.ст. и пульса – 40-180 уд./мин;
- Обладает минимальной погрешностью – для артериального давления допускается ± 3 мм рт.ст., для пульса ± 5%;
- Последние показания сохраняются в памяти прибора (память 30 измерений);
- Оснащен клапаном декомпрессии для автоматического нагнетания и выпуска воздуха;
- Источником питания для прибора служат четыре батарейки ААА (их хватает в среднем на 300 измерений);
- Комплектуется универсальной манжетой, обеспечивающей равномерное распределение давления и сводящей к минимуму возможные неприятные ощущения во время процедуры (размер манжеты можно устанавливать в пределах 22-32 см);
- Обладает компактными габаритами (104х64х128 мм) и малым весом (245 г);
- После использования устройство автоматически отключается;
- Срок службы блока составляет не менее 10 лет, гарантия на него предоставляется сроком на 5 лет.
Комплектация:
- электронный блок с манжетой HEMRML31;
- руководство по эксплуатации;
- футляр для хранения прибора;
- сетевой адаптер S (60240HW5SW);
- комплект элементов питания;
- гарантийный талон;
- журнал для записи;
- артериального давления.
Видео:
Видеообзор на Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU)
Смотрите также: Тонометры
Теги товара: Тонометры автоматические, Тонометры с возрастными манжетами
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Модель HEM 7121-ALRU, - это автоматический измеритель артериального давления с фиксацией манжеты на плечо, который предназначен для регулярного измерения артериального давления на дому пациентам среднего и крупного телосложения. Высокая точность измерений (предельная погрешность измерения давления не более 3 мм. рт. ст.), надежность (гарантия от производителя 5 лет и бесплатное сервисное обслуживание), расширенный, по сравнению с тонометром Omron M2 Basic, модель HEM 7116H-ARU, предыдущего поколения, набор пользовательских функций (обновленная технология интеллектуального измерения Intellisense, индикатор повышенного давления, индикатор аритмии, объем памяти на 30 результатов измерения), а также включенные в комплект поставки универсальная компрессионная Omron HEM-RML31 для рук с длиной окружности плеча от 22 до 42 см. и сетевой адаптер Omron S и невысокая цена - вот основные преимущества прибора.
Особенности и преимущества:
- Оснащен крупным жидкокристаллическим экраном, на котором отображаются все данные большими цифрами, поэтому даже людям со слабым зрением будет удобно пользоваться прибором;
- В основе работы устройства лежит система интеллектуального управления Intellisense, которая при измерении способна учитывать индивидуальные способности организма;
- Проводит измерения артериального давления в диапазоне 0-299 мм рт.ст. и пульса – 40-180 уд./мин;
- Обладает минимальной погрешностью – для артериального давления допускается ± 3 мм рт.ст., для пульса ± 5%;
- Последние показания сохраняются в памяти прибора (память 30 измерений);
- Оснащен клапаном декомпрессии для автоматического нагнетания и выпуска воздуха;
- Источником питания для прибора служат четыре батарейки ААА (их хватает в среднем на 300 измерений);
- Комплектуется универсальной манжетой, обеспечивающей равномерное распределение давления и сводящей к минимуму возможные неприятные ощущения во время процедуры (размер манжеты можно устанавливать в пределах 22-32 см);
- Обладает компактными габаритами (104х64х128 мм) и малым весом (245 г);
- После использования устройство автоматически отключается;
- Срок службы блока составляет не менее 10 лет, гарантия на него предоставляется сроком на 5 лет.
Комплектация:
- электронный блок с манжетой HEMRML31;
- руководство по эксплуатации;
- футляр для хранения прибора;
- сетевой адаптер S (60240HW5SW);
- комплект элементов питания;
- гарантийный талон;
- журнал для записи;
- артериального давления.
Видео:
Видеообзор на Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU)
Смотрите также: Тонометры
Теги товара: Тонометры автоматические, Тонометры с возрастными манжетами
Достоинства:
Комментарий:
это топ, прибор как обычно простой и хороший
Достоинства:
Комментарий:
Всегда им пользуемся.решили купить на дачу
Достоинства:
Комментарий:
прям просто в коробочке продавца
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает, пока нареканий нет. Пользуюсь уже недели две
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тонометр. все работает.
Достоинства:
Комментарий:
коробка в отличном состоянии, с батарейками , хорошего качества прибор, удобен в эксплуатации
Достоинства:
Комментарий:
Тут не надо лишних слов, годами проверен
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ! Аритмию показывает! Мужу нравится. Лучше чем на запястье! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
работает. будем доверять его показаниям
Достоинства:
Комментарий:
замечательный аппарат, прост в управлении
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тонометр! Пришел быстро, всё хорошо упаковано, работает как от сети так и от батареек. Всё супер! Спасибо продавцу.Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Тонометр хороший. По размеру руки подошёл, такой и хотела. Батарейки идут в комплекте, поэтому удобно его использовать и так, и от зарядки. Пришло все целое и исправное.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, пользуемся с удовольствием.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка соответствует, работает хорошо, показывает правильно!!!
Достоинства:
Комментарий:
измеряет точно, но обратите внимание (!): манжета только на худую и среднехудую руку
Достоинства:
Комментарий:
Хороший Тонометр. Брал себе и маме.
Достоинства:
Комментарий:
Давление измеряет, вроде как, правильно. Я не частый пользователь, поэтому пишу не так уверено. Детское давление измерил с теми же показателями, что и в больнице. Так что, думаю, работает исправно. В комплекте все как в описании.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо. Блок питания в комплекте, всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, все аккуратно, полная комплектация. Всё устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Привезли быстро, хороший тонометр, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
прост в использовании, измеряет точно, сравнивали с простым механическим, всё совпадает
Достоинства:
Комментарий:
Работает, удобно и быстро измеряет давление.
Достоинства:
Комментарий:
хорошего качество. покупаю второй для мамы.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный! Пришел целый,рабочий,все упаковано в отдельный пакетик(провода,манжета и тд), еще и батарейки в комплект положили. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Пока такая оценка.Есть сомнения.
Достоинства:
Комментарий:
Прибор очень понравился, пластик хорошего качества, кнопочки мягкие, работает тихо. Показания со старым тонометром совпадают. Пришел раньше срока, спасибо продавцу и доставке. Всем здоровья!
Достоинства:
Комментарий:
товар качественный, точный, не пережимает плечо, в комплекте сумка батарейки адаптер.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тонометр. Хорошо измеряет давление. Довольно быстро. Работает от розетки или на батарейках. При отключении питания все равно сохраняет последние результаты. Что очень удобно . Единственный недостаток на мой взгляд это отсутствие подсветки на мониторчике. Но это не столь критично.
Достоинства:
Сделан очень качественно, легко пользоваться. В комплекте подробные инструкции на русском языке. Очень удобно, что можно пользоваться от батареек (кстати, они входят в комплект тоже) и от сети.
Недостатки:
Пока не обнаружено.
Достоинства:
Исполнение просто идеальное,измерения точнейшие,универсальная манжета супер компактная и в тоже время на 42см,ничего лишнего , а пользоваться очень легко
Недостатки:
Не обнаружил
Достоинства:
Манжетка на любой размах руки, работа от батареек и сети.
Недостатки:
все ок
Комментарий:
Тонометр как тонометр, работает нормально. Покупал изначально для мамы, чтобы она сама могла проверить себе давление и не волноваться, когда меня нет дома, чтобы померить грушей. По - приколу себе померил тогда же, год назад - и у меня проблема выявилась... Зря резко бросил спорт... Теперь оба контролим. Манжетка, кстати, супер - и на меня, и на маму (она оч худая). Летом вообще не парились на даче - купили запас батареек, и на участок. Лайк!
Достоинства:
Надежность, работа от сети
Недостатки:
нет разбивки памяти на несколько человек
Комментарий:
Мой помощник. С помощью него уже год слежу за своим давлением. Удобный и надежный, никогда не подводит. Батарейки менял один раз, недавно (работает 4-х батареек, так же можно давление померить, подключив его к сети). Что мне еще в этом тонометре нравится, так это то, что он не перекачивает воздух.
Достоинства:
Исполнение просто идеальное,измерения точнейшие,универсальная манжета супер компактная и в тоже время на 42см,ничего лишнего , а пользоваться очень легко
Недостатки:
Не обнаружил
Отзывы о товаре Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU)
Достоинства:
Комментарий:
это топ, прибор как обычно простой и хороший
Достоинства:
Комментарий:
Всегда им пользуемся.решили купить на дачу
Достоинства:
Комментарий:
прям просто в коробочке продавца
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает, пока нареканий нет. Пользуюсь уже недели две
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тонометр. все работает.
Достоинства:
Комментарий:
коробка в отличном состоянии, с батарейками , хорошего качества прибор, удобен в эксплуатации
Достоинства:
Комментарий:
Тут не надо лишних слов, годами проверен
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ! Аритмию показывает! Мужу нравится. Лучше чем на запястье! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
работает. будем доверять его показаниям
Достоинства:
Комментарий:
замечательный аппарат, прост в управлении
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тонометр! Пришел быстро, всё хорошо упаковано, работает как от сети так и от батареек. Всё супер! Спасибо продавцу.Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Тонометр хороший. По размеру руки подошёл, такой и хотела. Батарейки идут в комплекте, поэтому удобно его использовать и так, и от зарядки. Пришло все целое и исправное.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, пользуемся с удовольствием.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка соответствует, работает хорошо, показывает правильно!!!
Достоинства:
Комментарий:
измеряет точно, но обратите внимание (!): манжета только на худую и среднехудую руку
Достоинства:
Комментарий:
Хороший Тонометр. Брал себе и маме.
Достоинства:
Комментарий:
Давление измеряет, вроде как, правильно. Я не частый пользователь, поэтому пишу не так уверено. Детское давление измерил с теми же показателями, что и в больнице. Так что, думаю, работает исправно. В комплекте все как в описании.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо. Блок питания в комплекте, всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, все аккуратно, полная комплектация. Всё устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Привезли быстро, хороший тонометр, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
прост в использовании, измеряет точно, сравнивали с простым механическим, всё совпадает
Достоинства:
Комментарий:
Работает, удобно и быстро измеряет давление.
Достоинства:
Комментарий:
хорошего качество. покупаю второй для мамы.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный! Пришел целый,рабочий,все упаковано в отдельный пакетик(провода,манжета и тд), еще и батарейки в комплект положили. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Пока такая оценка.Есть сомнения.
Достоинства:
Комментарий:
Прибор очень понравился, пластик хорошего качества, кнопочки мягкие, работает тихо. Показания со старым тонометром совпадают. Пришел раньше срока, спасибо продавцу и доставке. Всем здоровья!
Достоинства:
Комментарий:
товар качественный, точный, не пережимает плечо, в комплекте сумка батарейки адаптер.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тонометр. Хорошо измеряет давление. Довольно быстро. Работает от розетки или на батарейках. При отключении питания все равно сохраняет последние результаты. Что очень удобно . Единственный недостаток на мой взгляд это отсутствие подсветки на мониторчике. Но это не столь критично.
Достоинства:
Сделан очень качественно, легко пользоваться. В комплекте подробные инструкции на русском языке. Очень удобно, что можно пользоваться от батареек (кстати, они входят в комплект тоже) и от сети.
Недостатки:
Пока не обнаружено.
Достоинства:
Исполнение просто идеальное,измерения точнейшие,универсальная манжета супер компактная и в тоже время на 42см,ничего лишнего , а пользоваться очень легко
Недостатки:
Не обнаружил
Достоинства:
Манжетка на любой размах руки, работа от батареек и сети.
Недостатки:
все ок
Комментарий:
Тонометр как тонометр, работает нормально. Покупал изначально для мамы, чтобы она сама могла проверить себе давление и не волноваться, когда меня нет дома, чтобы померить грушей. По - приколу себе померил тогда же, год назад - и у меня проблема выявилась... Зря резко бросил спорт... Теперь оба контролим. Манжетка, кстати, супер - и на меня, и на маму (она оч худая). Летом вообще не парились на даче - купили запас батареек, и на участок. Лайк!
Достоинства:
Надежность, работа от сети
Недостатки:
нет разбивки памяти на несколько человек
Комментарий:
Мой помощник. С помощью него уже год слежу за своим давлением. Удобный и надежный, никогда не подводит. Батарейки менял один раз, недавно (работает 4-х батареек, так же можно давление померить, подключив его к сети). Что мне еще в этом тонометре нравится, так это то, что он не перекачивает воздух.
Достоинства:
Исполнение просто идеальное,измерения точнейшие,универсальная манжета супер компактная и в тоже время на 42см,ничего лишнего , а пользоваться очень легко
Недостатки:
Не обнаружил