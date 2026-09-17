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Тонометр механический со встроенным фендоскопом CS Medica CS-107 купить с доставкой в Москве
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Тонометр механический со встроенным фендоскопом CS Medica CS-107

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Тонометр механический со встренным фендоскопом CS Medica CS-107
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонометр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 83179
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Характеристики

Бренд
CS Medica
Тип товара
Тонометр
Автоматическое отключение
нет
Высота, см
7
Нагнетание воздуха
механическое
Определение артериального давления
да
Определение частоты пульса
нет
Память последнего измерения
нет
Питание от батареек или аккумулятора
нет
Питание от сети
нет
Производство
Германия
Размер манжеты, см
22x38
Сумка в комплекте
да
Тип манжеты
на предплечье
Тип тонометра
механический
Ширина, см
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х7
Вес, г.
580

Описание товара Тонометр механический со встроенным фендоскопом CS Medica CS-107

CS Medica CS-107– механический измеритель артериального давления комбинированного типа (манометр совмещен с нагнетателем, тип ПАЛМ), предназначенный для использования в домашних условиях. Измеритель артериального давления CS Medica CS-107 предназначен для диагностики состояния человека и контроля артериального давления при заболеваниях, связанных с повышенным или  пониженным  артериальным  давлением,  путем  косвенного определения  максимального  (систолического) и  минимального (диастолического)  артериального  давления  путем  измерения избыточного давления воздуха в манжете в момент появления и исчезновения тонов Короткова. Сфера применения, круг пользователей: Этот прибор  служит для измерения артериального давления людей с окружностью плеча 22-38 см. Важным условием безопасного применения является внимательное изучение руководства по эксплуатации и выполнение всех рекомендаций и предостережений.
Комплектация:

  • манометр,
  • нагнетатель давления (груша),
  • манжета,
  • оголовье фонендоскопа,
  • головка фонендоскопа,
  • Y-образный звукопровод фонендоскопа,
  • мягкий футляр для хранения,
  • руководство по эксплуатации,
  • гарантийный талон.
     

Видео:

Видеообзор на Тонометр механический со встроенным фендоскопом CS Medica CS-107

Видеообзор Тонометр механический со встроенным фендоскопом CS Medica CS-107

 

Отзывы о товаре Тонометр механический со встроенным фендоскопом CS Medica CS-107




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Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Тонометр
Автоматическое отключение
нет
Высота, см
7
Нагнетание воздуха
механическое
Определение артериального давления
да
Определение частоты пульса
нет
Память последнего измерения
нет
Питание от батареек или аккумулятора
нет
Питание от сети
нет
Производство
Германия
Размер манжеты, см
22x38
Развернуть
Сумка в комплекте
да
Тип манжеты
на предплечье
Тип тонометра
механический
Ширина, см
10
Страна производитель
Китай
Описание

CS Medica CS-107– механический измеритель артериального давления комбинированного типа (манометр совмещен с нагнетателем, тип ПАЛМ), предназначенный для использования в домашних условиях. Измеритель артериального давления CS Medica CS-107 предназначен для диагностики состояния человека и контроля артериального давления при заболеваниях, связанных с повышенным или  пониженным  артериальным  давлением,  путем  косвенного определения  максимального  (систолического) и  минимального (диастолического)  артериального  давления  путем  измерения избыточного давления воздуха в манжете в момент появления и исчезновения тонов Короткова. Сфера применения, круг пользователей: Этот прибор  служит для измерения артериального давления людей с окружностью плеча 22-38 см. Важным условием безопасного применения является внимательное изучение руководства по эксплуатации и выполнение всех рекомендаций и предостережений.
Комплектация:

  • манометр,
  • нагнетатель давления (груша),
  • манжета,
  • оголовье фонендоскопа,
  • головка фонендоскопа,
  • Y-образный звукопровод фонендоскопа,
  • мягкий футляр для хранения,
  • руководство по эксплуатации,
  • гарантийный талон.
     

Видео:

Видеообзор на Тонометр механический со встроенным фендоскопом CS Medica CS-107

Видеообзор Тонометр механический со встроенным фендоскопом CS Medica CS-107

 

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Отзывы


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