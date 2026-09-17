Тонометр механический со встроенным фендоскопом CS Medica CS-107
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Тонометр механический со встроенным фендоскопом CS Medica CS-107
CS Medica CS-107– механический измеритель артериального давления комбинированного типа (манометр совмещен с нагнетателем, тип ПАЛМ), предназначенный для использования в домашних условиях. Измеритель артериального давления CS Medica CS-107 предназначен для диагностики состояния человека и контроля артериального давления при заболеваниях, связанных с повышенным или пониженным артериальным давлением, путем косвенного определения максимального (систолического) и минимального (диастолического) артериального давления путем измерения избыточного давления воздуха в манжете в момент появления и исчезновения тонов Короткова. Сфера применения, круг пользователей: Этот прибор служит для измерения артериального давления людей с окружностью плеча 22-38 см. Важным условием безопасного применения является внимательное изучение руководства по эксплуатации и выполнение всех рекомендаций и предостережений.
Комплектация:
- манометр,
- нагнетатель давления (груша),
- манжета,
- оголовье фонендоскопа,
- головка фонендоскопа,
- Y-образный звукопровод фонендоскопа,
- мягкий футляр для хранения,
- руководство по эксплуатации,
- гарантийный талон.
Видео:
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Теги товара: Тонометры с возрастными манжетами
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CS Medica CS-107– механический измеритель артериального давления комбинированного типа (манометр совмещен с нагнетателем, тип ПАЛМ), предназначенный для использования в домашних условиях. Измеритель артериального давления CS Medica CS-107 предназначен для диагностики состояния человека и контроля артериального давления при заболеваниях, связанных с повышенным или пониженным артериальным давлением, путем косвенного определения максимального (систолического) и минимального (диастолического) артериального давления путем измерения избыточного давления воздуха в манжете в момент появления и исчезновения тонов Короткова. Сфера применения, круг пользователей: Этот прибор служит для измерения артериального давления людей с окружностью плеча 22-38 см. Важным условием безопасного применения является внимательное изучение руководства по эксплуатации и выполнение всех рекомендаций и предостережений.
Комплектация:
- манометр,
- нагнетатель давления (груша),
- манжета,
- оголовье фонендоскопа,
- головка фонендоскопа,
- Y-образный звукопровод фонендоскопа,
- мягкий футляр для хранения,
- руководство по эксплуатации,
- гарантийный талон.
Видео:
Видеообзор на Тонометр механический со встроенным фендоскопом CS Medica CS-107
Смотрите также: Тонометры, Тонометры автоматические
Теги товара: Тонометры с возрастными манжетами
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