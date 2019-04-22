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Главная Товары для спорта и отдыха Электротранспорт Razor Самокат Razor E300S (серебро), электрический уцененный

Самокат Razor E300S (серебро), электрический уцененный

(1)
Артикул: 82966
  • Самокат Razor E300S (серебро), электрический (Уценка) - фото 1
  • Самокат Razor E300S (серебро), электрический (Уценка) - фото 2
  • Самокат Razor E300S (серебро), электрический (Уценка) - фото 3
  • Самокат Razor E300S (серебро), электрический (Уценка) - фото 4
Самокат Razor E300S (серебро), электрический (Уценка) - фото 1
Самокат Razor E300S (серебро), электрический (Уценка) - фото 2
Самокат Razor E300S (серебро), электрический (Уценка) - фото 3
Самокат Razor E300S (серебро), электрический (Уценка) - фото 4
19 990 руб. 
29 900 руб. 
Купить
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Артикул: 82966
В наличии
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Официальная гарантия производителя — не менее 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендRazor
Тип товараСамокат

Самокат Razor E300S (серебро)
Причина уценки: внешние дефекты
Гарантия: 14 дней
Внешний вид: царапины и потертости рамы и ходовой части.

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка - 100 кг.;
  • Максимальная высота рулевой стойки - 89 см;
  • для детей и взрослых.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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22.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Шустрый,маневренность

Недостатки:
Не увидел

Комментарий:
Отличный самокат,отличный подарок,как ребенку так и взрослому

Самовывоз невозможен
Самокат Razor E300S (серебро), электрический уцененный - стоимость товара 19990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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