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Удилище Shimano VENGEANCE AX TELE MATCH 390 F (VAXTEM39F)

Артикул: 82727
  • Удилище Shimano VENGEANCE AX TELE MATCH 390 F (VAXTEM39F) - фото 1
  • Удилище Shimano VENGEANCE AX TELE MATCH 390 F (VAXTEM39F) - фото 2
Удилище Shimano VENGEANCE AX TELE MATCH 390 F (VAXTEM39F) - фото 1
Удилище Shimano VENGEANCE AX TELE MATCH 390 F (VAXTEM39F) - фото 2
8 200 руб. 
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+ 157 КэтКоинов
Артикул: 82727
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендShimano
Тип товараУдилище
Материалкомпозит
Рабочая длина, м3.9
Тест по леске, г5–20
Длина, см112
Ширина, см12
Балансировкаесть
Высота, см6
Типматчевое, телескопическое
Вес, кг0.215

Описание

Описание отсутствует



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Самовывоз невозможен
Удилище Shimano VENGEANCE AX TELE MATCH 390 F (VAXTEM39F) - стоимость товара 8200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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