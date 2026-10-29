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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LT, кейс (602102500) купить с доставкой в Москве
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LT, кейс (602102500)

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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LT, кейс (602102500)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 220 руб. 
Начислим 532 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 81836
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LT, кейс (602102500)
33 220 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Размеры в упаковке, см
39х31х11
Вес, кг.
3.3

Описание товара Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LT, кейс (602102500)

Имеет большой эффективный крутящий момент. Хорошо сделанная подсветка рабочей зоны — свет падает прямо на то место, куда Вы завинчиваете шуруп либо где сверлите отверстие.



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Отзывы о товаре Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LT, кейс (602102500)




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Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Описание
Имеет большой эффективный крутящий момент. Хорошо сделанная подсветка рабочей зоны — свет падает прямо на то место, куда Вы завинчиваете шуруп либо где сверлите отверстие.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LT, кейс (602102500) - стоимость товара 33220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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