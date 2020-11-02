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Насосная станция Metabo HWW 4500/25 Inox (600972000)

Артикул: 81800
Насосная станция Metabo HWW 4500/25 Inox (600972000)
13 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 81800
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БрендMetabo
Тип товараНасосная станция
Потребляемая мощность1300 Вт
Максимальный напор48 м
Объем гидробака24 л
Пропускная способность4500 л/ч
Длина, см48.4
Ширина, см30.7
Высота, см60
Вес, кг17.7
Насосная станция, применяемая для автоматического орошения приусадебных территорий. Полив можно выполнять обычной и дождевой водой.Насосная установка отличается простотой эксплуатации – залив воды производится в отдельное отверстие. Станция защищена от перегрузок. Двигатель не требует технического обслуживания. Пробка для слива воды, для откручивания которой не нужны инструменты, предохраняет от промерзания. Благодаря этому увеличивается срок эксплуатации насосный установки.


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