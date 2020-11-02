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Насос Wilo PB-201 EA 3059254

Артикул: 81507
Насос поверхностный Wilo PB-201 EA 3059254
12 330 руб. 
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+ 262 КэтКоинов
Артикул: 81507
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендWilo
Тип товараНасосы
Тип выключателяэлектронный
Тип поверхностного насосаповышения давления
Минимальная температура окружающей среды0°C
Диаметр разъема соединения1 дюйм.
Качество водычистая
Максимальная температура воды80°C
Максимальный напор15 м
Минимальная температура воды2°C
Плавный пуск двигателянет
Потребляемая мощность340 Вт
Пропускная способность3.3 куб.м/час
Размер фильтруемых частиц0.5 мм
Режущая насадканет
Длина, см23.5
Ширина, см17.6
Высота, см22
Вес, кг5
Тип насоса - повысительный. Для чистой воды. Пропускная способность - 3.3 куб.м/час


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Самовывоз невозможен
Насос Wilo PB-201 EA 3059254 - по цене 12330 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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