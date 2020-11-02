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Ингалятор ультразвуковой Medisana USC 54100

Артикул: 80223
  • Ингалятор Medisana Usc - фото 1
  • Ингалятор Medisana Usc - фото 2
  • Ингалятор Medisana Usc - фото 3
Ингалятор Medisana Usc - фото 1
Ингалятор Medisana Usc - фото 2
Ингалятор Medisana Usc - фото 3
4 190 руб. 
4 980 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 80223
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMedisana
Тип товараИнгалятор (небулайзер)
Адаптер питаниянет
Питание от батареек или аккумуляторада
Питание от сетинет
Тип ингалятораультразвуковой
Тип маскивзрослая, детская
Вес, кг0.3
Высота, см7.5
Длина, см14.2
Емкость резервуара для лекарства, мл8
ПроизводствоГермания
Сумка в комплектеесть
Ширина, см7.5

Видео:

Видеообзор на Ингалятор ультразвуковой Medisana USC 54100

Видеообзор Ингалятор ультразвуковой Medisana USC 54100



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Самовывоз невозможен
Ингалятор ультразвуковой Medisana USC 54100 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4190 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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