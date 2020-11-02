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|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Тренажер для фитнеса
|Производство
|Китай
|Длина, см
|110
|Ширина, см
|60
|Высота, см
|5
|Вес, кг
|4
Тренажер для фитнеса Bradex SF 0049 «Шторм» предназначен для тренировок, нацеленных на сжигание жировых отложений и избавления от лишнего веса. В процессе занятий нагрузка равномерно распределяется на все мышцы брюшной полости и одновременно поддерживаются в тонусе мышцы ног. Вращательные движения кресла стимулируют прямое положение спины, благодаря чему вырабатывается правильная осанка.
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