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Тренажер Для Фитнеса Bradex Sf 0044 Двойной Удар, Для Мышц Живота

Артикул: 79225
  • Тренажер для мышц живота ДВОЙНОЙ УДАР Bradex SF 0044 - фото 1
  • Тренажер для мышц живота ДВОЙНОЙ УДАР Bradex SF 0044 - фото 2
  • Тренажер для мышц живота ДВОЙНОЙ УДАР Bradex SF 0044 - фото 3
Тренажер для мышц живота ДВОЙНОЙ УДАР Bradex SF 0044 - фото 1
Тренажер для мышц живота ДВОЙНОЙ УДАР Bradex SF 0044 - фото 2
Тренажер для мышц живота ДВОЙНОЙ УДАР Bradex SF 0044 - фото 3
2 950 руб. 
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+ 126 КэтКоинов
Артикул: 79225
В наличии
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Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBradex
Тип товараТренажер для фитнеса
ПроизводствоКитай
Длина, см40
Ширина, см51
Высота, см84
Вес, кг3.5

Тренажер для фитнеса Bradex SF 0044 предназначен для тренировки мышц живота. Позволяет выполнять стандартные упражнения на пресс, совмещая этот процесс с отрабатыванием ударов по боксерской груше. Такой подход сделает занятия разнообразными и интересными и одновременно позволит натренировать силу рук и поставить удар. Благодаря занятиям на тренажере Bradex SF 0044 хорошо снимается накопившееся за день напряжение и уходят негативные эмоции.

Особенности:

  • Складная конструкция;
  • Материал изготовления - металл и ПВХ;
  • Компактные размеры;
  • Подходит как для женщин, так и для мужчин;
  • Максимальная нагрузка на тренажер - 113 кг.

Комплектация:

  • Тренажер для фитнеса Bradex SF 0044 «Двойной удар», для мышц живота;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Тренажер Для Фитнеса Bradex Sf 0044 Двойной Удар, Для Мышц Живота

Видеообзор Тренажер Для Фитнеса Bradex Sf 0044 Двойной Удар, Для Мышц Живота



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Самовывоз невозможен
Тренажер Для Фитнеса Bradex Sf 0044 Двойной Удар, Для Мышц Живота - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2950 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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