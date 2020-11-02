Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(495)137-52-98
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Эспандер Bradex Sf 0075 Железная Хватка

Артикул: 79224
  • Тренажер для запястья ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА Bradex SF 0075 - фото 1
  • Тренажер для запястья ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА Bradex SF 0075 - фото 2
  • Тренажер для запястья ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА Bradex SF 0075 - фото 3
Тренажер для запястья ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА Bradex SF 0075 - фото 1
Тренажер для запястья ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА Bradex SF 0075 - фото 2
Тренажер для запястья ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА Bradex SF 0075 - фото 3
490 руб. 
Купить
Артикул: 79224
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендBradex
Тип товараЭспандер
Вес, кг0.36

Эспандер Bradex SF 0075 «Железная хватка» позволяет укрепить мышцы запястий, снизить утомляемость от работы руками, увеличить силу и выносливость и защитить суставы от чрезмерных нагрузок. Компактные размеры позволяют заниматься в любое удобное время и в любом месте. Регулировка размера позволяет быстро настроить эспандер Bradex SF 0075 на нужный размер.

Особенности:

  • Материал изготовления - сталь, пластик, полиуретан;
  • Компактные размеры, небольшой вес;
  • Подходит как для мужчин, так и для женщин;
  • Имеет регулируемый размер;
  • Мягкие накладки.

Комплектация:

  • Эспандер Bradex SF 0075 «Железная хватка»;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Эспандер Bradex Sf 0075 Железная Хватка

Видеообзор Эспандер Bradex Sf 0075 Железная Хватка



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Эспандер Bradex Sf 0075 Железная Хватка - этот товар вы можете купить по цене 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...