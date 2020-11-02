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Набор Для Игры В Бадминтон Teloon Tl-021

Артикул: 78888
Бадминтон TL-021 стальн.сплав (2 рак.+1 вол. в чехле ПВХ) 021 TL
510 руб. 
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Артикул: 78888
В наличии
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БрендTeloon
Тип товараНабор для игры в бадминтон

Набор для игры в бадминтон Teloon TL-021 включает в себя две ракетки и один волан. Предназначен для игр на открытом воздухе и в спортивных залах. Выполнен из качественных материалов. Упакован в чехол с удобной лямкой для переноски.

Особенности:

  • Материал ракеток - стальной сплав;
  • Волан - нейлон;
  • Чехол из ПВХ с лямкой для переноски.

Комплектация:

  • Набор для игры в бадминтон Teloon TL-021;
  • Чехол.


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Самовывоз невозможен
Набор Для Игры В Бадминтон Teloon Tl-021 - стоимость товара 510 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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