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Эспандер Indigo Ir 97627 (Розовый)

Артикул: 78858
  • Эспандер ленточный Indigo 150*15*0.05см (ТПЭ) 97627 IR Розовый - фото 1
  • Эспандер ленточный Indigo 150*15*0.05см (ТПЭ) 97627 IR Розовый - фото 2
Эспандер ленточный Indigo 150*15*0.05см (ТПЭ) 97627 IR Розовый - фото 1
Эспандер ленточный Indigo 150*15*0.05см (ТПЭ) 97627 IR Розовый - фото 2
460 руб. 
Купить
Артикул: 78858
В наличии
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БрендIndigo
Тип товараЭспандер
Вес, кг0.14

Эспандер Indigo IR 97627 (розовый) хорошо подходит для тренировки различных групп мышц как в виде самостоятельного приспособления так и в качестве дополнения к некоторым тренажерам. Регулировка нагрузки производится путем сложения ленты.

Особенности:

  • Материал - качественная резина;
  • Размер ленты - 150 на 15 см;
  • Толщина слоя - 0.05 см;
  • Цвет - розовый.

Комплектация:

  • Эспандер Indigo IR 97627 (розовый);
  • Упаковка.


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Эспандер Indigo Ir 97627 (Розовый) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 460 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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