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Утяжелитель См 00000345 (2X0,5 Кг)

Артикул: 78819
  • Утяжелители 2*0,5кг. - фото 1
  • Утяжелители 2*0,5кг. - фото 2
Утяжелители 2*0,5кг. - фото 1
Утяжелители 2*0,5кг. - фото 2
280 руб. 
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Артикул: 78819
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендСМ
Тип товараУтяжелитель
Вес, кг1.1
ПроизводствоРоссия

Утяжелитель СМ 00000345 (2x0.5 кг) надеваются на запястья с целью придания большего веса в процессе тренировок. Закрепляются с помощью ремней, позволяющих подогнать размер, и липучек.

Особенности:

  • Материал изготовления полиэстер;
  • Наполнитель - песок;
  • Фиксируются с помощью крепежного ремня на липучке;
  • Цвета в ассортименте.

Комплектация:

  • Утяжелитель СМ 00000345 (2x0.5 кг);
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Утяжелитель См 00000345 (2X0,5 Кг) - этот товар вы можете купить по цене 280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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