Настольная игра Stupid casual 11664 Имаджинариум

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Stupid casual
|Тип товара
|Игра настольная
|Возраст
|от 14 лет
|Материал
|пластик
|Материал
|картон
Настольная игра Настольная Stupid casual 11664 Имаджинариум - прекрасный способ проведения досуга в кругу семьи. Игрокам предстоит придумывать ассоциации к необычным иллюстрациям из набора.
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