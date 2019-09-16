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Строительный фен Bort BHG-2000L-K

(1)
Артикул: 77991
  • Строительный фен Bort BHG-2000L-K - фото 1
  • Строительный фен Bort BHG-2000L-K - фото 2
Строительный фен Bort BHG-2000L-K - фото 1
Строительный фен Bort BHG-2000L-K - фото 2
2 929 руб. 
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+ 56 КэтКоинов
Артикул: 77991
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBort
Тип товараФен строительный
В кейседа
Дополнительные насадки в комплектеесть
Максимальная температура600 град
Минимальная температура80 град
Мощность, Вт2200
Максимальный объем выдуваемого воздуха480 л/мин
Минимальный объем выдуваемого воздуха480 л/мин
Длина, см26
Ширина, см8
Высота, см22
Вес, кг0.8

Видео:

Видеообзор на Строительный фен Bort BHG-2000L-K

Видеообзор Строительный фен Bort BHG-2000L-K



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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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16.09.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Цена
Плавная регулировка температуры, быстро нагревается, есть зашита от перегрева, насадки, дисплей

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Оттличныц фен за хорошие деньги. Впечатления от работы положительные, поэтому ставлю 5 звёзд.

Самовывоз невозможен
Строительный фен Bort BHG-2000L-K – стоимость товара 2929 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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