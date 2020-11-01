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Насосная станция Gardena 5000/5 Comfort Eco 01755-20.000.00

Артикул: 77454
  • Насосная станция Gardena Comfort Eco 5000/5 01755-20.000.00 - фото 1
  • Насосная станция Gardena Comfort Eco 5000/5 01755-20.000.00 - фото 2
Насосная станция Gardena Comfort Eco 5000/5 01755-20.000.00 - фото 1
Насосная станция Gardena Comfort Eco 5000/5 01755-20.000.00 - фото 2
22 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 77454
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БрендGardena
Тип товараНасосная станция
Потребляемая мощность1300 Вт
Максимальный напор50 м
Объем гидробака24 л
Пропускная способность4.5 куб./м час
Уровень шума77 дБ
Длина, см62
Ширина, см29
Высота, см45
Вес, кг14.3
Максимальный напор - 50 м. Пропускная способность - 4.5 куб./м час. Мощность - 1300 Вт


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