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Высоторез аккумуляторный Champion HTLB360 купить с доставкой в Москве
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Высоторез аккумуляторный Champion HTLB360

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Высоторез аккумуляторный Champion HTLB360
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Высоторез аккумуляторный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 77299
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Высоторез аккумуляторный
Размеры в упаковке, см
70х47х22
Вес, кг.
3.56

Описание товара Высоторез аккумуляторный Champion HTLB360

максимальная толщина обрабатываемых ветвей - 18 мм

Отзывы о товаре Высоторез аккумуляторный Champion HTLB360




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Высоторез аккумуляторный
Описание
максимальная толщина обрабатываемых ветвей - 18 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Высоторез аккумуляторный Champion HTLB360 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 13060 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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