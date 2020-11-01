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Ирригатор Candeon Cd1000 эффективно ухаживает за полостью рта. Сочетает в себе пульсацию с давлением воды. Остатки пищи хорошо вымываются в труднодоступных местах, пульсирующий напор мягко массирует десны. Рекомендуется использование только очищенной воды или специальных стоматологических растворов.

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