Мини-дрель Dremel 4000- 465 (F0134000JT)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Dremel
|Тип товара
|Минидрель
|Блокировка кнопки включения
|да
|Дополнительная рукоятка
|да
|Зарядное устройство в комплекте
|нет
|Импульсный режим
|нет
|Лампа точечной подсветки
|нет
|Мощность
|175 Вт
|Питание
|от сети
|Тип патрона
|цанга
|Ударный механизм
|нет
|Фиксация шпинделя
|да
|Электронная регулировка частоты вращения
|да
|В кейсе
|да
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Вес, кг
|0.66
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