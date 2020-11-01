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Шуруповерт аккумуляторный Bosch IXO V (full) (6039A8022)

Артикул: 76919
  • Шуруповерт аккумуляторный Bosch IXO V (full) (6039A8022) - фото 1
  • Шуруповерт аккумуляторный Bosch IXO V (full) (6039A8022) - фото 2
Шуруповерт аккумуляторный Bosch IXO V (full) (6039A8022) - фото 1
Шуруповерт аккумуляторный Bosch IXO V (full) (6039A8022) - фото 2
5 450 руб. 
Купить
+ 95 КэтКоинов
Артикул: 76919
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараБезударная отвертка
Питаниеот аккумулятора
Мощность, Вт3.6
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент4 Нм
Тип патронапод биты
Гнездо для крепления битнет
Доп. рукоятканет
Задний ходесть
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы1
Лампа точечной подсветкиесть
Ограничитель глубины сверлениянет
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделяда
Электронная регулировка частоты вращениянет
В кейсенет
Магнитный держатель на корпусенет
Вес, кг0.3
Шуруповерт Bosch IXO V (full) имеет автоматическую блокировку шпинделя для ручного затягивания или ослабления шурупов.


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Шуруповерт аккумуляторный Bosch IXO V (full) (6039A8022) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5450 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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