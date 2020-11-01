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Пила сабельная аккумуляторная Bosch GSA 18 V-LI C (6016A5001)

Артикул: 76816
  • Пила сабельная Bosch GSA 18 V-LI C (0.601.6A5.001), аккумуляторная - фото 1
  • Пила сабельная Bosch GSA 18 V-LI C (0.601.6A5.001), аккумуляторная - фото 2
Пила сабельная Bosch GSA 18 V-LI C (0.601.6A5.001), аккумуляторная - фото 1
Пила сабельная Bosch GSA 18 V-LI C (0.601.6A5.001), аккумуляторная - фото 2
13 180 руб. 
Купить
+ 230 КэтКоинов
Артикул: 76816
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 197 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараПила сабельная
Аккумулятор в комплектенет
Глубина пропила200 мм
Скорость вращения3050 об/мин
Конструкцияручная
Лазерный маркернет
Плавный пускнет
Электронная защита от перегрузокда
Фиксация шпинделянет
Тормоз двигателянет
Тип аккумулятораLi-Ion
Состояние товарановый
Размер хода21 мм
Пылесборникнет
Подключение пылесосанет
Питаниеот аккумулятора
Плавная регулировка скоростиесть
Антивибрационная системанет
Напряжение аккумулятора, В18
Количество скоростей работы2
Зарядное устройство в комплектенет
Емкость аккумулятора5 Ач
В кейседа
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см40
Ширина, см8
Высота, см20.4
Вес, кг2.5
ножовка, вес - 2.5 кг


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Самовывоз невозможен
Пила сабельная аккумуляторная Bosch GSA 18 V-LI C (6016A5001) - стоимость товара 13180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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