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Массажер Gezatone AMG105

Артикул: 76464
  • Массажер для тела Gezatone Amg105 - фото 1
  • Массажер для тела Gezatone Amg105 - фото 2
Массажер для тела Gezatone Amg105 - фото 1
Массажер для тела Gezatone Amg105 - фото 2
2 792 руб. 

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2 510 руб. 

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Артикул: 76464
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGezatone
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля любой области тела
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоТайвань
Высота, см11
Длина, см40
Ширина, см12
Вес, кг1.8

Массажер Gezatone Amg105 представляет собой прибор, воздействующий на мышцы и кожу тела методом вибромассажа. Имеется функция инфракрасного прогрева, благодаря чему массаж становится более эффективным. Хорошо расщепляет подкожный жир, выводит токсины, способствует укреплению сосудов и улучшению кровоснабжения тканей. Массажер Gezatone Amg105 пригодится для разогрева мышц перед тренировками и для снятия напряжения после физических нагрузок.

Особенности:

  • Воздействует на мышцы методом вибромассажа;
  • Имеет функцию ИК-прогрева;
  • Тонизирует кожу и мышцы;
  • Улучшает состояние сосудов;
  • Регулирует циркуляцию лимфы;
  • Расщепляет подкожный жир;
  • Рекомендуется для разогрева мышц перед тренировками;
  • Снимает мышечное напряжение после занятий спортом или физических нагрузок;
  • Прост в использовании;
  • Длинная ручка позволяет дотягиваться до труднодоступных мест;
  • Рекомендуется для домашнего применения.

Комплектация:

  • Массажер Gezatone Amg105;
  • Руководство;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.



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Самовывоз невозможен
Массажер Gezatone AMG105 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2792 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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