Greta Van Fleet - Palace For The People (Smokey Marble) (0881061162889) виниловая пластинка
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 420 руб.
В наличии
Код товара: 755546
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 420 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Greta Van Fleet - Palace For The People (Smokey Marble) (0881061162889) виниловая пластинка
Greta Van Fleet - Palace For The People (Smokey Marble) (0881061162889) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 000 руб.2000 руб. в СплитRun DMC - Run DMC (Analogue, Original Master Recording) (0196588...
-
В наличииЦена 8 000 руб.2000 руб. в СплитMiles Davis - On The Corner (Analogue, Original Master Recording...
-
В наличииЦена 8 000 руб.2000 руб. в СплитMiles Davis - Sorcerer (Analogue, Original Master Recording) (01...
-
В наличииЦена 8 000 руб.2000 руб. в СплитPink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (019802876711...
-
В наличииЦена 8 000 руб.2000 руб. в СплитOasis - Familiar To Millions (25Th Anniversary) (5051961005059) ...
-
В наличииЦена 8 000 руб.2000 руб. в СплитDaniil Trifonov - My American Story: North (0028948657575) винил...
-
В наличииЦена 8 000 руб.2000 руб. в СплитZubin Mehta - Varese: Arcana, Integrales, Lonisation (Analogue) ...
-
В наличииЦена 8 000 руб.2000 руб. в СплитEmma-Jean Thackray - Weirdo (5021732527790) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 8 020 руб.2005 руб. в СплитSonic Юность - Live In Moscow (4640408791207) Виниловая Пластинк...
-
В наличииЦена 8 070 руб.2018 руб. в СплитThe Rolling Stones - Live At The Wiltern (0602455509208) винилов...
-
В наличииЦена 8 110 руб.2028 руб. в СплитKanye West - Donda (0602508643378) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 8 120 руб.2030 руб. в СплитVarious Artists - Verve Wishes You A Swinging Christmas (Box) (0...
Бренд
Universal Music Group
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Greta Van Fleet - Palace For The People (Smokey Marble) (0881061162889) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Greta Van Fleet - Palace For The People (Smokey Marble) (0881061162889) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8420 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Greta Van Fleet - Palace For The People (Smokey Marble) (0881061162889) виниловая пластинка