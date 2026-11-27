Various Artists - Rock n Roll Christmas (5711053022011) виниловая пластинка
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб.
В наличии
Код товара: 755384
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 090 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Bellevue Entertainment
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Rock n Roll Christmas (5711053022011) виниловая пластинка
Various Artists - Rock n Roll Christmas (5711053022011) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в Сплит8719039000654, Karajan, Herbert von, Beethoven: Symphony No.3 "E...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитGlenn Gould & Leonard Bernstein Conducting The Columbia Symphony...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитIke & Tina Turner - Dynamite (Orange) (9003829978483) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитElla Fitzgerald - Clap Hands Here Comes Charlie (8719039001057) ...
-
В наличииЦена 2 080 руб.520 руб. в СплитOST - Jules Et Jim (Georges Delerue)/ Ascenceur Pour L'echafaud ...
-
В наличииЦена 2 080 руб.520 руб. в СплитMaria Callas - Casta Diva (V7) (coloured) (5054197003936) винило...
-
В наличииЦена 2 080 руб.520 руб. в СплитVarious Artists - Chopin: Nocturnes (8430717000956) виниловая пл...
-
В наличииЦена 2 080 руб.520 руб. в СплитVarious Artists - Great Women Composers (8430717000994) винилова...
-
В наличииЦена 2 080 руб.520 руб. в СплитVarious Artists - Love Classical Music (8430717000987) виниловая...
-
В наличииЦена 2 080 руб.520 руб. в СплитVarious Artists - Baroque: Classical Music Masterpieces (8430717...
-
В наличииЦена 2 080 руб.520 руб. в СплитVarious Artists - Cello: Classical Music Masterpieces (843071700...
-
В наличииЦена 2 080 руб.520 руб. в СплитVarious Artists - Debussy: Classical Music Masterpieces (8430717...
Бренд
Bellevue Entertainment
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Various Artists - Rock n Roll Christmas (5711053022011) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists - Rock n Roll Christmas (5711053022011) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Various Artists - Rock n Roll Christmas (5711053022011) виниловая пластинка