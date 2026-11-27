Ultravox - Lament (40th Anniversary) (Half Speed) (0840401700006) виниловая пластинка
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 220 руб.
В наличии
Код товара: 755359
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 220 руб.
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Характеристики
Бренд
Chrysalis
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ultravox - Lament (40th Anniversary) (Half Speed) (0840401700006) виниловая пластинка
Ultravox - Lament (40th Anniversary) (Half Speed) (0840401700006) виниловая пластинка
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Бренд
Chrysalis
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Ultravox - Lament (40th Anniversary) (Half Speed) (0840401700006) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Ultravox - Lament (40th Anniversary) (Half Speed) (0840401700006) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5220 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ultravox - Lament (40th Anniversary) (Half Speed) (0840401700006) виниловая пластинка