Traveling Wilburys - Traveling Wilburys Vol. 3 (4099964240177) виниловая пластинка
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
В наличии
Код товара: 755356
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 030 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
BMG
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Traveling Wilburys - Traveling Wilburys Vol. 3 (4099964240177) виниловая пластинка
Traveling Wilburys - Traveling Wilburys Vol. 3 (4099964240177) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 860 руб.965 руб. в СплитLeonard Cohen - Popular Problems (Lp+Cd) (0888750142917) винилов...
-
В наличииЦена 3 860 руб.965 руб. в СплитJohn Mayer - Paradise Valley (LP, CD) (0888837564816) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 860 руб.965 руб. в СплитEvora, Cesaria, Cabo Verde (0190758538518) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 860 руб.965 руб. в СплитPet Shop Boys - Bilingual (2018 Remastered) (0190295823689) вини...
-
В наличииЦена 3 860 руб.965 руб. в СплитMotorhead - On Parole (Expanded & Remastered Edition) (019029526...
-
В наличииЦена 3 860 руб.965 руб. в СплитP!NK - I'm Not Dead (0190759470619) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 860 руб.965 руб. в СплитFleetwood Mac, The Best Of Peter Green'S Fleetwood Mac (01943981...
-
В наличииЦена 3 860 руб.965 руб. в Сплит8714092654738, Waits, Tom, Mule Variations виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 860 руб.965 руб. в Сплит8714092756715, Waits, Tom, Nighthawks At The Diner виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 860 руб.965 руб. в СплитNick Cave - From Her To Eternity (5414939710117) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 860 руб.965 руб. в Сплит0196587511616, Various Artists, 50 Years Of Hip Hop виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 860 руб.965 руб. в Сплит4050538689808, Uriah Heep, Look At Yourself (picture) виниловая ...
Бренд
BMG
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Traveling Wilburys - Traveling Wilburys Vol. 3 (4099964240177) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Traveling Wilburys - Traveling Wilburys Vol. 3 (4099964240177) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Traveling Wilburys - Traveling Wilburys Vol. 3 (4099964240177) виниловая пластинка