Телевизор LED Samsung 98" UE98U9000HUXPY Series 9 черный 4K Ultra HD 144Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV
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Характеристики
Описание товара Телевизор LED Samsung 98" UE98U9000HUXPY Series 9 черный 4K Ultra HD 144Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Samsung UE98U9000HUXPY — 98-дюймовый телевизор Crystal UHD 4K для фильмов, спорта и игр на большом экране. Разрешение 3840 x 2160 и процессор NQ4 AI второго поколения обеспечивают обработку и масштабирование изображения; поддерживается HDR10+. Частота панели — 120 Гц, в совместимом игровом режиме — до 144 Гц. VRR и ALLM помогают согласовать вывод изображения с источником и уменьшить задержку. Платформа Tizen открывает доступ к Smart TV и трансляции контента с совместимых устройств. Набор доступных сервисов зависит от региона. Для подключения предусмотрены три HDMI, два USB-A, Ethernet и оптический аудиовыход; есть Wi-Fi и Bluetooth. Встроенная акустика имеет мощность 20 Вт. Телевизор можно установить на комплектные ножки или настенный кронштейн VESA 600 x 400 мм. Для размещения нужно учитывать ширину корпуса 2181.1 мм и вес с подставкой 53.4 кг.
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