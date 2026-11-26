Ноутбук Samsung Galaxy Book 6 NP760 Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (NP760VJG-LG2IN)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Galaxy Book6 16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
166 470 руб.
В наличии
Код товара: 755322
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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Galaxy Book6 16
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
355
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
61.2 Вт·ч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.37
Описание товара Ноутбук Samsung Galaxy Book 6 NP760 Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (NP760VJG-LG2IN)
Samsung Galaxy Book6 16 (NP760VJG-LG2IN) — ноутбук для работы с документами, учёбы и видеосвязи. В этой комплектации установлен Intel Core Ultra 7 355 со встроенной графикой Intel Graphics, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD на 512 ГБ. Ноутбук поставляется с Windows 11 Home. Матовый IPS-экран диагональю 16 дюймов имеет разрешение 1920 x 1200. Формат 16:10 даёт больше места по вертикали для текста и таблиц. Камера 2 Мп подходит для видеовстреч, а подсветка клавиатуры помогает работать при слабом освещении. Для периферии предусмотрены два USB-C и два USB-A, HDMI, RJ-45 и слот microSD. Есть Wi-Fi и Bluetooth 5.4. Ёмкость аккумулятора — 61,2 Вт·ч. Толщина серого корпуса составляет 14,9 мм, масса ноутбука — 1,74 кг.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Galaxy Book6 16
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
355
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
61.2 Вт·ч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Samsung Galaxy Book6 16 (NP760VJG-LG2IN) — ноутбук для работы с документами, учёбы и видеосвязи. В этой комплектации установлен Intel Core Ultra 7 355 со встроенной графикой Intel Graphics, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD на 512 ГБ. Ноутбук поставляется с Windows 11 Home. Матовый IPS-экран диагональю 16 дюймов имеет разрешение 1920 x 1200. Формат 16:10 даёт больше места по вертикали для текста и таблиц. Камера 2 Мп подходит для видеовстреч, а подсветка клавиатуры помогает работать при слабом освещении. Для периферии предусмотрены два USB-C и два USB-A, HDMI, RJ-45 и слот microSD. Есть Wi-Fi и Bluetooth 5.4. Ёмкость аккумулятора — 61,2 Вт·ч. Толщина серого корпуса составляет 14,9 мм, масса ноутбука — 1,74 кг.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Мощные, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Мощные, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Samsung Galaxy Book 6 NP760 Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (NP760VJG-LG2IN) - по цене 166470 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Samsung Galaxy Book 6 NP760 Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (NP760VJG-LG2IN)