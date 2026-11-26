Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610UP-TU011 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0R71-M000C0)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610UP-TU011 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0R71-M000C0)
ASUS TUF Gaming 16 FX610UP-TU011 — игровой ноутбук с процессором AMD Ryzen 7 260 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop с 8 ГБ видеопамяти GDDR7. В этой комплектации установлены 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 512 ГБ. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы. 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 и частотой 144 Гц подходит для динамичных игр и повседневной работы. Формат 16:10 даёт больше пространства по вертикали. Для периферии предусмотрены три USB-A и один USB-C с поддержкой DisplayPort, а также HDMI, сетевой разъём RJ-45 и аудиоразъём. Есть Wi-Fi 6 и Bluetooth, камера HD и клавиатура с цифровым блоком и зональной RGB-подсветкой. Аккумулятор имеет ёмкость 63 Вт·ч. Корпус выполнен в чёрном цвете; масса ноутбука — 2,2 кг.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610UP-TU011 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0R71-M000C0)