Ноутбук Acer Swift Go 16 AI SFG16-I71-979M Core Ultra X9 388H 16Gb SSD1Tb Intel Arc B390 16" OLED 2.8K (2880x1620) без ОС grey WiFi BT Cam (NX.JY1CD.004)
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
157 080 руб.
В наличии
Код товара: 755314
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157 080 руб.
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Характеристики
Бренд
Acer
Вес, кг.
3.2
Описание товара Ноутбук Acer Swift Go 16 AI SFG16-I71-979M Core Ultra X9 388H 16Gb SSD1Tb Intel Arc B390 16" OLED 2.8K (2880x1620) без ОС grey WiFi BT Cam (NX.JY1CD.004)
Ноутбук Acer Swift Go 16 AI SFG16-I71-979M Core Ultra X9 388H 16Gb SSD1Tb Intel Arc B390 16" OLED 2.8K (2880x1620) без ОС grey WiFi BT Cam (NX.JY1CD.004)
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Бренд
Acer
Ноутбук Acer Swift Go 16 AI SFG16-I71-979M Core Ultra X9 388H 16Gb SSD1Tb Intel Arc B390 16" OLED 2.8K (2880x1620) без ОС grey WiFi BT Cam (NX.JY1CD.004)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Acer Swift Go 16 AI SFG16-I71-979M Core Ultra X9 388H 16Gb SSD1Tb Intel Arc B390 16" OLED 2.8K (2880x1620) без ОС grey WiFi BT Cam (NX.JY1CD.004) - стоимость товара 157080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Acer Swift Go 16 AI SFG16-I71-979M Core Ultra X9 388H 16Gb SSD1Tb Intel Arc B390 16" OLED 2.8K (2880x1620) без ОС grey WiFi BT Cam (NX.JY1CD.004)