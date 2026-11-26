Ноутбук Asus Vivobook S 16 Flip TP5608QA-U4058W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 16" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home lt.blue WiFi BT Cam (90NB19R1-M003H0)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Vivobook S 16 Flip TP5608QA-U4058W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 16" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home lt.blue WiFi BT Cam (90NB19R1-M003H0)
ASUS Vivobook S16 Flip TP5608QA-U4058W — 16-дюймовый ноутбук-трансформер в голубом алюминиевом корпусе. Шарнир раскрывается на 360°, поэтому экран можно сложить в режим планшета или поставить ноутбук домиком для просмотра видео. Сенсорный OLED-дисплей с разрешением 1920 x 1200 поддерживает стилус и подходит для рукописных заметок и эскизов. Восьмиядерный Qualcomm Snapdragon X X1-26-100 со встроенной графикой Adreno дополнен 16 ГБ памяти LPDDR5X и SSD на 512 ГБ. Предустановлена Windows 11 Home. Для видеосвязи есть камера Full HD с ИК-датчиком, для работы с числами — клавиатура с подсветкой и цифровым блоком. На корпусе предусмотрены HDMI, два USB-A и два USB-C с выводом изображения и зарядкой. Масса ноутбука — 1,68 кг, ёмкость аккумулятора — 50 Вт·ч.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook S 16 Flip TP5608QA-U4058W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 16" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home lt.blue WiFi BT Cam (90NB19R1-M003H0)