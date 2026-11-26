Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3480QA-U1070W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home coral WiFi BT Cam Bag (90NB19K2-M00EC0)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3480QA-U1070W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home coral WiFi BT Cam Bag (90NB19K2-M00EC0)
ASUS Zenbook 14 UX3480QA-U1070W — компактный ноутбук с процессором Snapdragon X X1-26-100, 16 ГБ памяти LPDDR5X и SSD на 512 ГБ. Оперативная память установлена на плате. Конфигурация подходит для работы с документами, браузером и повседневными приложениями. 14-дюймовый OLED-экран имеет разрешение 1920 x 1200 и частоту обновления 60 Гц. Встроенная графика Qualcomm Adreno отвечает за вывод изображения. В этой комплектации установлена Windows 11 Home. Для периферии доступны два USB Type-C с поддержкой вывода изображения и зарядки, USB Type-A, HDMI и комбинированный аудиоразъём. Есть Wi-Fi 6E и Bluetooth. Корпус выполнен из алюминия, крышка — из материала Ceraluminum. Камера с ИК-функцией поддерживает вход Windows Hello. Платформа Snapdragon использует архитектуру ARM: перед покупкой стоит проверить совместимость рабочих программ и периферии.
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Теги товара: 14 дюймов, Для дома, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3480QA-U1070W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home coral WiFi BT Cam Bag (90NB19K2-M00EC0)