Ноутбук Tecno MegaBook K15SAA Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000890)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
MegaBook K15S
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 710 руб.
В наличии
Код товара: 755298
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
57 710 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MegaBook K15S
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.39
Описание товара Ноутбук Tecno MegaBook K15SAA Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000890)
TECNO MegaBook K15SAA (71005000890) — ноутбук для работы с документами, учёбы и видеозвонков. Десятиядерный Intel Core i5-1235U со встроенной графикой работает с 16 ГБ памяти DDR4 и SSD на 512 ГБ. Предустановлена Windows 11 Home. Матовый IPS-экран диагональю 15,6 дюйма имеет разрешение 1920 x 1080 и частоту 60 Гц. На клавиатуре есть подсветка и цифровой блок. Для видеосвязи предусмотрена HD-камера со шторкой, для входа в систему — сканер отпечатка пальца. На корпусе есть HDMI, два USB-A, два USB-C, RJ-45 и слот microSD. Аккумулятор на 70 Вт·ч поддерживает зарядку через USB-C.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 55 010 руб.13753 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics ...
-
В наличииЦена 55 010 руб.13753 руб. в СплитНоутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon ...
-
В наличииЦена 55 200 руб.13800 руб. в СплитНоутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon ...
-
В наличииЦена 55 710 руб.13928 руб. в СплитНоутбук Dell Essential 15 PV15250 Core i5 1334U 8Gb SSD512Gb Int...
-
В наличииЦена 55 910 руб.13978 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ056 Core 3 310 8Gb SSD512Gb I...
-
В наличииЦена 55 940 руб.13985 руб. в СплитНоутбук ASUS E1504FA-BQ5030W/15.6"/IPS/AMD Ryzen 5 40/8Gb/512Gb ...
-
В наличииЦена 56 590 руб.14148 руб. в СплитНоутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris ...
-
В наличииЦена 56 990 руб.14248 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite AL15-21P-R0JJ Silver 15.6" FHD Ryzen 5...
-
В наличииЦена 57 520 руб.14380 руб. в СплитНоутбук iRU Tactio 15ALGR 15.6" IPS FHD Core i5 1335U 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 57 660 руб.14415 руб. в СплитНоутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Color
-
В наличииЦена 57 660 руб.14415 руб. в СплитНоутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Silver
-
В наличииЦена 58 340 руб.14585 руб. в СплитНоутбук Osio FocusLine F160i-015 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Int...
Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MegaBook K15S
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
TECNO MegaBook K15SAA (71005000890) — ноутбук для работы с документами, учёбы и видеозвонков. Десятиядерный Intel Core i5-1235U со встроенной графикой работает с 16 ГБ памяти DDR4 и SSD на 512 ГБ. Предустановлена Windows 11 Home. Матовый IPS-экран диагональю 15,6 дюйма имеет разрешение 1920 x 1080 и частоту 60 Гц. На клавиатуре есть подсветка и цифровой блок. Для видеосвязи предусмотрена HD-камера со шторкой, для входа в систему — сканер отпечатка пальца. На корпусе есть HDMI, два USB-A, два USB-C, RJ-45 и слот microSD. Аккумулятор на 70 Вт·ч поддерживает зарядку через USB-C.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Tecno MegaBook K15SAA Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000890) - купить по цене 57710 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Tecno MegaBook K15SAA Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000890)