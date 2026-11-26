Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8264 Ryzen 7 253 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 18" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NN1-M00FP0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
TUF Gaming A18 FA808UM-S8264
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
153 360 руб.
В наличии
Код товара: 755293
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153 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
TUF Gaming A18 FA808UM-S8264
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
253
Частота процессора, ГГц
3.6
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт·ч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
5.07
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8264 Ryzen 7 253 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 18" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NN1-M00FP0)
ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8264 — игровой ноутбук с большим 18-дюймовым экраном. Процессор AMD Ryzen 7 253 и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 подходят для современных игр, работы с графикой и многозадачности. В комплектации установлены 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 512 ГБ. Операционная система не предустановлена. IPS-экран с разрешением 1920 x 1200, частотой 144 Гц и форматом 16:10 даёт просторное рабочее поле. Для периферии предусмотрены три USB-A, два USB-C, HDMI, сетевой разъём RJ-45 и аудиоразъём. Есть Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, камера Full HD с ИК-модулем и клавиатура с RGB-подсветкой. Аккумулятор имеет ёмкость 90 Вт·ч. Ноутбук выполнен в цвете Jaeger Gray.
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Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
TUF Gaming A18 FA808UM-S8264
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
253
Частота процессора, ГГц
3.6
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт·ч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8264 — игровой ноутбук с большим 18-дюймовым экраном. Процессор AMD Ryzen 7 253 и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 подходят для современных игр, работы с графикой и многозадачности. В комплектации установлены 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 512 ГБ. Операционная система не предустановлена. IPS-экран с разрешением 1920 x 1200, частотой 144 Гц и форматом 16:10 даёт просторное рабочее поле. Для периферии предусмотрены три USB-A, два USB-C, HDMI, сетевой разъём RJ-45 и аудиоразъём. Есть Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, камера Full HD с ИК-модулем и клавиатура с RGB-подсветкой. Аккумулятор имеет ёмкость 90 Вт·ч. Ноутбук выполнен в цвете Jaeger Gray.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, С большим экраном, Без ОС, Для дизайнера, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, С большим экраном, Без ОС, Для дизайнера, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8264 Ryzen 7 253 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 18" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NN1-M00FP0) – стоимость товара 153360 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8264 Ryzen 7 253 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 18" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NN1-M00FP0)