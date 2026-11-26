Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3480AA-ST434 Core Ultra 7 355 24Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС coral WiFi BT Cam Bag (90NB1942-M00LE0)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3480AA-ST434 Core Ultra 7 355 24Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС coral WiFi BT Cam Bag (90NB1942-M00LE0)
ASUS Zenbook 14 UX3480AA-ST434 — компактный ноутбук с процессором Core Ultra 7 355, 24 ГБ памяти LPDDR5X и SSD на 512 ГБ. Оперативная память установлена на плате. Конфигурация подходит для работы с документами, браузером и повседневными приложениями. 14-дюймовый OLED-экран имеет разрешение 2880 x 1800 и частоту обновления 120 Гц. Встроенная графика Intel Graphics отвечает за вывод изображения. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы; её потребуется установить отдельно. Для периферии доступны Thunderbolt 4 и USB Type-C с поддержкой вывода изображения и зарядки, USB Type-A, HDMI и комбинированный аудиоразъём. Есть Wi-Fi 6E и Bluetooth. Корпус выполнен из алюминия, крышка — из материала Ceraluminum. Камера с ИК-функцией поддерживает вход Windows Hello.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 132 490 руб.33123 руб. в СплитНоутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVID...
-
В наличииЦена 133 800 руб.33450 руб. в СплитASUS ExpertBook B9 OLED B9403CVAR-PP1795 [90NX05W1-M02WF0] Black...
-
В наличииЦена 133 800 руб.33450 руб. в СплитНоутбук Asus B9403CVAR-PP2376 14" OLED Core 7 150U 32Gb/1024Gb S...
-
В наличииЦена 133 900 руб.33475 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8052 Ryzen 7 260 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 133 910 руб.33478 руб. в СплитНоутбук Lenovo Yoga 7 14IPH11 Core Ultra 5 325 16Gb SSD512Gb Int...
-
В наличииЦена 134 260 руб.33565 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16" IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/1...
-
В наличииЦена 134 260 руб.33565 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14" IPS Core 5 210H 32Gb/512G...
-
В наличииЦена 134 260 руб.33565 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 5 210H 32Gb/512G...
-
В наличииЦена 134 670 руб.33668 руб. в СплитНоутбук/ ASUS S3607AA-SH112 16"(1920x1200 OLED)/Intel Ultra 7 3...
-
В наличииЦена 134 760 руб.33690 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UX3480KA-U1143 Ryzen AI 7 345 24Gb SSD51...
-
В наличииЦена 134 840 руб.33710 руб. в СплитНоутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-5546 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb ...
-
В наличииЦена 135 770 руб.33943 руб. в СплитНоутбук Lenovo Yoga Slim7 14AGP11 Ryzen AI 7 445 16Gb SSD1Tb AMD...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3480AA-ST434 Core Ultra 7 355 24Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС coral WiFi BT Cam Bag (90NB1942-M00LE0)