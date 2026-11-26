Ноутбук Dell Pro 16 PC16250 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux silver WiFi BT Cam (DELL PRO 16-7321)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Dell Pro 16 PC16250 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux silver WiFi BT Cam (DELL PRO 16-7321)
Dell Pro 16 PC16250 (DELL PRO 16-7321) — ноутбук для работы с документами, учёбы и повседневных задач. В этой комплектации установлен процессор Intel Core Ultra 7 255U, 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ. Предустановлена операционная система Linux. Встроенная графика подходит для офисных приложений, просмотра видео и подключения внешнего экрана. IPS-экран диагональю 16 дюймов имеет разрешение 1920 x 1200 и формат 16:10 — удобный для таблиц, документов и нескольких рабочих окон. Клавиатура дополнена цифровым блоком. Для подключения периферии предусмотрены два USB-A, два USB-C, один из которых поддерживает Thunderbolt 4, HDMI, гигабитный сетевой разъём RJ-45 и комбинированный аудиоразъём. Встроенные камера, Wi-Fi и Bluetooth помогают организовать рабочее место без лишних устройств.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серебристый, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Мощные, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук Dell Pro 16 PC16250 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux silver WiFi BT Cam (DELL PRO 16-7321)