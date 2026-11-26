Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3480AA-ST410 Core Ultra 9 386H 24Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС beige WiFi BT Cam Bag (90NB1945-M00K50)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3480AA-ST410 Core Ultra 9 386H 24Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС beige WiFi BT Cam Bag (90NB1945-M00K50)
ASUS Zenbook 14 UX3480AA-ST410 — компактный ноутбук с процессором Core Ultra 9 386H, 24 ГБ памяти LPDDR5X и SSD на 512 ГБ. Оперативная память установлена на плате. Конфигурация подходит для работы с документами, браузером и повседневными приложениями. 14-дюймовый OLED-экран имеет разрешение 2880 x 1800 и частоту обновления 120 Гц. Встроенная графика Intel Graphics отвечает за вывод изображения. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы; её потребуется установить отдельно. Для периферии доступны Thunderbolt 4 и USB Type-C с поддержкой вывода изображения и зарядки, USB Type-A, HDMI и комбинированный аудиоразъём. Есть Wi-Fi 6E и Bluetooth. Корпус выполнен из алюминия, крышка — из материала Ceraluminum. Камера с ИК-функцией поддерживает вход Windows Hello.
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