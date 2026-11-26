Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3480KA-U1143 Ryzen AI 7 345 24Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam Bag (90NB1AR2-M00790)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3480KA-U1143 Ryzen AI 7 345 24Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam Bag (90NB1AR2-M00790)
ASUS Zenbook 14 UX3480KA-U1143 — компактный ноутбук с процессором AMD Ryzen AI 7 345, 24 ГБ памяти LPDDR5X и SSD на 512 ГБ. Память установлена на плате. Встроенная графика AMD Radeon 840M отвечает за вывод изображения. 14-дюймовый OLED-экран имеет разрешение 1920 x 1200 и частоту обновления 60 Гц. Корпус выполнен из алюминия, крышка — из материала Ceraluminum. Камера с ИК-функцией поддерживает вход Windows Hello; клавиатура оснащена подсветкой. Для периферии предусмотрены USB4 Type-C и USB 3.2 Type-C с поддержкой вывода изображения и зарядки, один USB Type-A, HDMI и комбинированный аудиоразъём. Для беспроводной связи есть Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4. Эта комплектация поставляется без предустановленной операционной системы: перед началом работы потребуется установить подходящую ОС и драйверы.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, AMD Ryzen AI 7, OLED, Для программирования, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3480KA-U1143 Ryzen AI 7 345 24Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam Bag (90NB1AR2-M00790)